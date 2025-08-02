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Show24 Українські зірки Схожі, як дві краплі води: alyona alyona зворушила рідкісними фото з мамою на її 54-річчя
2 серпня, 16:15
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Схожі, як дві краплі води: alyona alyona зворушила рідкісними фото з мамою на її 54-річчя

Софія Хомишин
Основні тези
  • alyona alyona поділилася фото з мамою на її 54-річчя та показала, що подарувала їй на день народження.

2 серпня мама реперки alyona alyona святкує свій день народження. Цьогоріч Світлані Вікторівні виповнилося 54 роки.

Співачка показала, який вигляд має її мати й також зізналася, що подарувала їй. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку alyona alyona.

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Так, артистка написала зворушливе привітання матері з днем народження.

Дякую за любов, силу, підтримку й все, що ти для мене робиш щодня. Нехай здоров'я, радість і спокій будуть з тобою завжди. Люблю,
– зазначила alyona alyona. 

Вона також опублікувала усміхнені фото з мамою серед лавандового поля та в них вдома. Крім того, показала, що подарувала Світлані Вікторівні ікону святого Миколая Чудотворця – ручну роботу військового іконописця Василя Кривенка.


Зауважимо, 2 серпня свій день народження також відзначає співачка Наталія Могилевська. Артистці виповнилося 50 років. З нагоди ювілею Могилевська поділилась спокусливими фотографіями.