2 серпня мама реперки alyona alyona святкує свій день народження. Цьогоріч Світлані Вікторівні виповнилося 54 роки.

Співачка показала, який вигляд має її мати й також зізналася, що подарувала їй. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку alyona alyona.

Цікаво Куди зникла співачка та ведуча Ольга Горбачова, яка розлучається з Юрієм Нікітіним

Так, артистка написала зворушливе привітання матері з днем народження.

Дякую за любов, силу, підтримку й все, що ти для мене робиш щодня. Нехай здоров'я, радість і спокій будуть з тобою завжди. Люблю,

– зазначила alyona alyona.

Вона також опублікувала усміхнені фото з мамою серед лавандового поля та в них вдома. Крім того, показала, що подарувала Світлані Вікторівні ікону святого Миколая Чудотворця – ручну роботу військового іконописця Василя Кривенка.



Зауважимо, 2 серпня свій день народження також відзначає співачка Наталія Могилевська. Артистці виповнилося 50 років. З нагоди ювілею Могилевська поділилась спокусливими фотографіями.