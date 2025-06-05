MamaRika чесно зізналась, чому завершився роман зі Стасом Шурінсом: "Він розбив мені серце"

Під час проєкту "Фабрика зірок 3" між MamaRika, яка тоді виступала під псевдонім Еріка, і латвійським співаком Стасом Шурінсом був роман. Однак згодом вони розійшлися.

В коментарі проєкту "Тур зірками" від Люкс ФМ MamaRika розповіла, чому не склалися стосунки зі Стасом Шурінсом, інформує Show 24. За словами співачки, цей він її залишив.

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Він мене кинув. Стасік мене кинув, без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце. Він просто приїхав і сказав мені: "Ми розходимося". Це було дуже боляче,

– зізналась MamaRika.

Співачка пригадала, що певний час після розриву зі Шурінсом страждала, але потім зрозуміла, що все на краще.

MamaRika у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

До речі! Раніше ми писали матеріал про життя та кар'єру Стаса Шурінса.

Як зараз живуть MamaRika та Стас Шурінс

MamaRika розповіла, що Стас Шурінс має родину, у нього все добре. Вона ж перебуває у шлюбі зі Сергієм Середою. Пара разом близько 11 років. У серпні 2021 року співачка народила від чоловіка сина Давіда.

Я дуже рада, що так все сталося. Всі розриви, всі події – не просто так. Це завжди до кращого. В моменті здається, що тобі ж*па і це кінець. Повірте, дівчатка, обтрусилися, встали й пішли. І далі чекає тільки краще,

– зазначила вона.

MamaRika нещодавно спілкувалася зі Стасом Шурінсом. Співачка зізналась, що між ними хороші стосунки.