Свою кар'єру Шурінс розпочав у Латвії. Він брав участь у різних конкурсах, де здобував перемогу, виступав на одній сцені з популярними співаками, а потім вийшов на українську сцену та отримав прихильність публіки. Чому артист не затримався на піку популярності, як склалось його особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show 24.

До теми Де зараз Дмитро Сисоєв, учасник 3 сезону "Х-Фактора", який написав хіти для Полякової й Трінчер

"Фабрика зірок" й зникнення зі сцени

У 2009 році Стас став учасником третього сезону "Фабрики зірок". Під час проєкту майбутній переможець продемонстрував декілька авторських пісень, а також вразив уже досвідчених зірок своїми вокальними здібностями.

Стас Шурінс – "Сердце": дивіться відео онлайн

У новорічну ніч прогримів фінал "Фабрики зірок" й артист здобув омріяну перемогу. До прикладу, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, який сьогодні відмовчується про війну в Україні, дуже часто відмічав особливий талант співака.

У 2011 році Шурін разом із танцівницею Оленою Пуль стали учасниками проєкту "Танці із зірками". Тоді пара посіла перше місце, а телеведуча Лілія Ребрик і танцівник Андрій Дикий стали срібними призерами.

Стас Шурінс – Танго ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

Тоді ж хлопець став одним із 25 найкрасивіших чоловіків України 2011 року за версією Viva! Пізніше артист знову нагадав про себе, адже виявив бажання представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Але за результатами голосування у Нацвідборі, Стасу не вдалось потрапити навіть до десятки найкращих. У тому ж 2013 році, співак ставить музичну кар'єру на паузу та їде з України нібито через "політичну ситуацію в країні".

Однак пізніше з'ясувалось, що Шурінс поїхав до Німеччини, щоб врятувати кохану. У 2013 році в неї виявили пухлину мозку. Він весь час підтримував дружину, однак тимчасово родина залишилась без грошей. У Німеччині співак навіть працював листоношею, однак мрію про музику не облишив.

"Історія сумна, але зараз вже все добре. У жовтні того ж року їй зробили операцію. У листопаді 2013 року я навіть встиг презентувати альбом, і все – тур, який був запланований на 2014-й, злетів, ми залишилися взагалі без грошей. Нам навіть не було за що винаймати квартиру в Україні. Ми переїхали до Німеччини, тут живуть батьки дружини. Щоб залагодити формальності з документами, мені навіть довелося працювати там листоношею", – розповідав Стас у 2020 році.

Після того як жінка одужала, Шурінс взяв участь у "Голосі країни" – The Voice Of Germany. Артисту вдалось дійти до фіналу, однак перемогу він так і не отримав.

Стас Шурінс на The Voice Of Germany: дивіться відео онлайн

Тоді співак випустив трек під назвою You Can Be, який присвятив паралімпійським спортсменам. Зароблені кошти Стас передав на потреби спортивної школи для дітей з вадами слуху та зору.

Stas Shurins – You Can Be: дивіться відео онлайн

У 2019 році виконавець презентував першу сольну пісню українською мовою. Її авторкою стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова.

Stas Shurins – "Перемагай": дивіться відео онлайн

Особисте життя

Ні для кого не секрет, що на проєкті "Фабрика зірок" між Стасом та співачкою MamaRika був роман. Тоді дівчина мала сценічне ім'я Еріка. За розвитком стосунків цієї пари спостерігала вся країна. Однак створити міцний союз в артистів так і не вийшло.

Стас Шурінс та Еріка / Фото з соцмереж

Рік тому MamaRika дала коментар щодо стосунків з екскоханим.

Соромно відповідати. В нас реально був роман. Я не знаю, що з ним, як у нього склалася доля. Після "Фабрики" бачились кілька разів. Тусили разом, а потім загубилися. Наша історія із ним закінчилася. Ми не контактували, він мені не близька людина дуже давно. Навіть думки не було, щоби йому написати після повномасштабного вторгнення. Він дуже класний, талановитий. Бажаю йому всього найкращого,

– казала артистка.

У 2012 році Стас одружився з дівчиною Віолеттою. Однак від публіки артист старанно приховує кохану. У соцмережах немає жодної спільної світлини подружжя. Співак зізнавався, що йому дуже сильно пощастило з такою дружиною.

Де зараз Стас Шурінс і що він говорить про війну в Україні

У Німеччині артист відкрив студію звукозапису, публікував в інстаграмі відео, де виконує пісні, а також писав треки на продаж для інших артистів.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Шурінс написав емоційний допис, де закликав не вірити російській пропаганді, а також закликав зупинити вбивства.

Того ж року артист випустив кліп на пісню One Of Them, де продемонстрував кадри війни.

Stas Shurins – One Of Them: дивіться відео онлайн

Після цього Стас зник із соцмереж, а за рік почав знову публікувати відео, де він виконує різні пісні. У 2024 році співак не опублікував жодного допису. Де зараз перебуває артист – достеменно невідомо, однак в інстаграмі, в інформації про акаунт, йдеться про те, що його геолокація – Німеччина. Ймовірно, переможець "Фабрики зірок" і досі там проживає.