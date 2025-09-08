7-8 вересня у Києві відбувся фестиваль "Благодійний WEEKEND", який був на паузі через пандемію коронавірусу і повномасштабне вторгнення. Усі кошти з продажу квитків спрямують у "Фонд Маша", а саме на закупівлю спорядження для військовослужбовиць і психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни.

Благодійний захід підтримали чимало українських зірок, зокрема співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа. Однак учора фестиваль перервала повітряна тривога, передає Show 24.

Не пропустіть Суцільний ризик, – співачка MamaRika виступила на сцені після того, як травмувала ногу

MamaRika розповіла, що коли вона мала вийти на сцену, почалася повітряна тривога. Проте, на думку співачки, було б неправильно залишити людей без виступу, тож вона спустилася до них у паркінг і виконала деякі свої пісні.

Те, що відбулося сьогодні, – просто до сліз,

– зізналась вона.

Перед виступом MamaRika почалася повітряна тривога / відео з інстаграму співачки

Разом з відвідувачами фестивалю MamaRika заспівала "Люди", "Зв'язок", "Лелека".

Ми не просто спустилися в паркінг і співали, ми жили це життя на зло тим, хто хоче в нас його забрати,

– наголосила співачка.

MamaRika – "Люди": дивіться відео онлайн

MamaRika – "Зв'язок": дивіться відео онлайн

MamaRika – "Лелека": дивіться відео онлайн

Що відомо про MamaRika