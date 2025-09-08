Просто до сліз, – MamaRika зворушила виступом в укритті під час фестивалю Єфросиніної
- Фестиваль "Благодійний WEEKEND" у Києві підтримали зірки, зокрема MamaRika, кошти від якого підуть на допомогу військовослужбовицям і жінкам, які постраждали від війни.
- Під час фестивалю розпочалася повітряна тривога, але MamaRika заспівала для відвідувачів у паркінгу.
7-8 вересня у Києві відбувся фестиваль "Благодійний WEEKEND", який був на паузі через пандемію коронавірусу і повномасштабне вторгнення. Усі кошти з продажу квитків спрямують у "Фонд Маша", а саме на закупівлю спорядження для військовослужбовиць і психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни.
Благодійний захід підтримали чимало українських зірок, зокрема співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа. Однак учора фестиваль перервала повітряна тривога, передає Show 24.
MamaRika розповіла, що коли вона мала вийти на сцену, почалася повітряна тривога. Проте, на думку співачки, було б неправильно залишити людей без виступу, тож вона спустилася до них у паркінг і виконала деякі свої пісні.
Те, що відбулося сьогодні, – просто до сліз,
– зізналась вона.
Перед виступом MamaRika почалася повітряна тривога / відео з інстаграму співачки
Разом з відвідувачами фестивалю MamaRika заспівала "Люди", "Зв'язок", "Лелека".
Ми не просто спустилися в паркінг і співали, ми жили це життя на зло тим, хто хоче в нас його забрати,
– наголосила співачка.
Що відомо про MamaRika
Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, народилася у місті Червоноград (нині Шептицький) Львівської області. У 14-річному віці дівчина стала лауреаткою фестивалю "Червона Рута".
Брала участь у 3 сезоні реаліті-шоу "Фабрика зірок", виступала під псевдонімом Еріка. Співачка пройшла до фіналу і посіла 6 місце. У неї був роман зі Стасом Шурінсом, який тоді став переможцем проєкту.
Цього року MamaRika зізналась, що ініціатором розриву став Шурінс.
Артистка також була учасницею "Фабрики зірок. Суперфінал", де посіла 2 місце.
Раніше співачка співпрацювала з продюсером Сергієм Кузіним – їхній контракт завершився у 2015 році. Згодом вона почала виступити під новим псевдонімом – MamaRika.
З 2020 року перебуває у шлюбі з Сергієм Середою. Подружжя виховує 4-річного сина Давіда.