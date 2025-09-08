7-8 сентября в Киеве состоялся фестиваль "Благотворительный WEEKEND", который был на паузе из-за пандемии коронавируса и полномасштабного вторжения. Все средства с продажи билетов направят в "Фонд Маша", а именно на закупку снаряжения для военнослужащих и психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны.

Благотворительное мероприятие поддержали немало украинских звезд, в частности певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж Сергей Середа. Однако вчера фестиваль прервала воздушная тревога, передает Show 24.

MamaRika рассказала, что когда она должна была выйти на сцену, началась воздушная тревога. Однако, по мнению певицы, было бы неправильно оставить людей без выступления, поэтому она спустилась к ним в паркинг и исполнила некоторые свои песни.

То, что произошло сегодня, – просто до слез,

– призналась она.

Перед выступлением MamaRika началась воздушная тревога / видео из инстаграма певицы

Вместе с посетителями фестиваля MamaRika спела "Люди", "Связь", "Аист".

Мы не просто спустились в паркинг и пели, мы жили эту жизнь назло тем, кто хочет у нас ее забрать,

– подчеркнула певица.

Что известно о MamaRika