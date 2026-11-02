Маргарет Кволлі з "Субстанції" розлучається з чоловіком після 3 років у шлюбі

42-річний музичний продюсер Джек Антонофф, який працює з Тейлор Свіфт, і 32-річна акторка Маргарет Кволлі, яка знімалася у фільмі "Субстанція", офіційно подали на розлучення після трьох років подружнього життя.

Видання Daily Mail дізналося про це у п'ятницю, 30 жовтня.

Так, відомо, що колишнє подружжя також вже підписало та передало до суду угоду про врегулювання всіх майнових претензій. Наразі документ перебуває на розгляді, а подробиці домовленостей поки не розголошують.

Перші чутки про кризу у стосунках виникли ще в липні. Тоді продюсер з'явився на зірковому весіллі Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі не з коханою, а у супроводі сестри Рейчел. Маргарет тоді перебувала на зйомках трилера "Одержимість", проте фоловери запідозрили неладне. Після цього зірка видалила зі своєї сторінки в інстаграмі усі весільні фотографії. Також Кволлі змінила нікнейм з @isimostar на нейтральний @sarahmargaretqualley23. Попередній юзернейм був прямою відсилкою до треку Isimo гурту Bleachers, у якому співає її чоловік.

Востаннє колишнє подружжя виходило у світ на церемонії вручення музичної премії Греммі в лютому 2026 року.

Маргарет Кволлі та Джек Антонофф / Фото Getty Images

Додамо, що романтичні стосунки пари зародилися у 2021 році, а вже у серпні 2023-го вони влаштували шлюбну церемонію в Нью-Джерсі серед близьких друзів.

Тим часом українська співачка SKYLERR та адвокат Євген Пронін одружилися.