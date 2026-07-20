"Олю, молись": Маргарита Січкар несподівано заявила, яким насправді є чоловік Полякової

Рестораторка і підприємиця Маргарита Січкар бурхливо висловилася про чоловіка співачки Олі Полякової — бізнесмена Вадима Буряковського. Січкар каже, що на такого чоловіка ледь не молитися треба.

В інтерв’ю Олесі Бацман рестораторка зазначила, що зовнішність для неї не має особливого значення і навіть трохи "проїхалася" по зовнішності Вадима. Вона зазначила, що для неї у чоловікові важливі гарні людські якості й розкрила правду, що саме такими якостями й володіє чоловік Полякової.

Я просто Вадіка знаю мільйон років. Я його дружину знала, Світлану. Йому Оля пісню присвятила у стилі 90-х. Ну, от Вадік – це справжній чоловік, не дивлячись на його невеликий зріст, не красень,

– каже Січкар.

Маргарита вважає, що Олі Поляковій дуже пощастило з чоловіком й за нього варто триматися. Вона додала: "Джекпот, роял-флеш зірвала Полякова щодо чоловіка. Олю, молись на Вадіка, нехай живе сто років. Його треба берегти. Це приклад".



Вадим Буряковський та Оля Полякова / фото з інстаграму

На думку Січкар, донькам Вадима буде складно в плані стосунків, тому що знайти такого чоловіка як він сам буде складно. Разом з тим, Олеся та Маргарита зійшлися на тому, що Вадиму Буряковському також пощастило з дружиною, адже вона і гарна, і розумна, і дотепна.

Маргарита Січкар розповіла про чоловіка Полякової: дивіться відео

Проте не все так ідеально у цьому зірковому шлюбі. Кілька місяців тому Вадим Буряковський дав скандальне інтерв'ю Гордону, в якому зробив неоднозначні заяви про кращу подругу Полякової Машу Єфросиніну. Тоді Олі довелося публічно перепрошувати за чоловіка.