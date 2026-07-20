В интервью Олесе Бацман рестораторка отметила, что внешность для нее не имеет особого значения, и даже немного "проехалась" по внешности Вадима. Она отметила, что для нее в мужчине важны хорошие человеческие качества и раскрыла правду, что именно такими качествами и обладает муж Поляковой.

Я просто Вадика знаю миллион лет. Я знала его жену, Светлану. Ему Оля посвятила песню в стиле 90-х. Ну, вот Вадик – это настоящий мужчина, несмотря на его небольшой рост, не красавец,

– говорит Сичкарь.

Маргарита считает, что Оле Поляковой очень повезло с мужем и за него стоит держаться. Она добавила: "Джекпот, роял-флеш сорвала Полякова с мужем. Оля, молись за Вадика, пусть он живет сто лет. Его нужно беречь. Это пример".



Вадим Буряковский и Оля Полякова / фото из инстаграма

По мнению Сичкарь, дочерям Вадима будет сложно в плане отношений, потому что найти такого мужчину, как он сам, будет непросто. Вместе с тем, Олеся и Маргарита сошлись во мнении, что Вадиму Буряковскому также повезло с женой, ведь она и красива, и умна, и остроумна.

Маргарита Сичкарь рассказала про мужа Поляковой: смотрите видео

Однако не все так идеально в этом звездном браке. Несколько месяцев назад Вадим Буряковский дал скандальное интервью "Гордону", в котором сделал неоднозначные заявления о лучшей подруге Поляковой – Маше Ефросининой. Тогда Оле пришлось публично извиняться за мужа.