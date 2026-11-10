"Відчуття страху деформовано": дружина Буданова вперше заговорила про наслідки важкого отруєння
Дружина колишнього очільника ГУР Кирила Буданова Маріанна вперше відверто поділилася деталями свого відновлення після отруєння важкими металами. Жінка зізналася, що досі відчуває наслідки інциденту, а також прокоментувала хід розслідування щодо винних.
Відповідаючи на запитання про власну безпеку та страх за життя, Маріанна Буданова пояснила специфіку мислення їхньої родини. Оскільки вона з чоловіком тісно пов'язана з військовою справою, їхнє сприйняття загроз суттєво відрізняється від цивільного. Про це Маріанна розповіла у свіжому інтервʼю "Тур зірками" на Люкс ФМ.
Ми родина офіцерів, я вам хочу сказати, що відчуття страху деформовано. Насправді не треба брати з нас приклад, тому що це унікальні, скажімо так, такі емоції, які я не бажаю пережити нікому,
– поділилася Маріанна.
Процес реабілітації був досить складним, і певні проблеми зі здоров'ям залишаються актуальними й сьогодні. Дружина Буданова висловила величезну вдячність українським медикам, які буквально витягли її з того світу.
Досі, не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є. Завдяки саме українським лікарям, нашим спеціалістам, виходили мене і поставили на ноги, і я їм безмежно вдячна. І досі ми з ними йдемо тісно по цьому життю,
– розповіла вона.
Маріанна Буданова з чоловіком / Фото з відкритих джерел
Щодо пошуку зловмисників, які організували замах, Буданова була максимально стриманою. Вона відмовилася розкривати деталі слідства, посилаючись на таємницю розслідування.
Це питання я обійду, тому що займаються відповідні фахові компетентні органи, і безпосередньо я не можу розкривати цю таємницю,
– каже Буданова.
Водночас вона додала, що особи вже встановлені, і щодо них у правовому полі відбувається діяльність. Як відомо, Кирило Буданов з дружиною разом вже понад 10 років. Раніше Буданов розповів, чи є він підкаблучником.