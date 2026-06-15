Не вірю, що жива, – відома блогерка повідомила про "приліт" у її будинок
Унаслідок масованого обстрілу Києва постраждав будинок інтерв'юерки та блогерки Марічки Довбенко. На щастя, вона залишилася неушкодженою та вже вийшла на зв'язок із підписниками.
Журналістка опублікувала відео в інстаграмі, у якому розповіла подробиці "прильоту".
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Марічка Довбенко розповіла, що під час обстрілу була вдома і спала. Почула якийсь звук, схопила собаку і побігла у ванну. Потім – дуже гучний вибух, у квартирі з'явився дим і спрацювала пожежна сигналізація.
Вона вибігла з квартири з собакою на руках. Ліфт не працював. На сходах побачила вибиті двері та скло скрізь. Не знала, на який поверх влучило, і чи взагалі зможе сама вибратися вниз. Просто бігла вниз поверх за поверхом і сподівалася дістатися.
Я не вірю, що я жива. Приліт відбувся на декілька поверхів вище моєї квартири. Ліфти не працювали через це. Але слава Богу на моєму поверсі був доступ до сходової клітки,
– написала Марічка Довбенко.
Чиє ще житло постраждало внаслідок ракетного обстрілу Києва?
За публікаціями в соцмережах, імовірно, що в тому ж будинку, де мешкає Марічка Довбенко, проживає й художниця Соня Морозюк. Вона також повідомила про "приліт" у будівлю, зазначивши, що не постраждала.
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