Руйнувань зазнали як житлові будинки, так і культурні пам'ятки. Як чергову масовану атаку Росії пережили українські зірки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Блогер та ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич повідомив, що в його будинок влучив "Шахед". На щастя, з чоловіком все гаразд. Інших подробиць він наразі не розкрив.

Владислав Міцкевич повідомив, що в його будинок влучив "Шахед" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Поблизу будинку Наталії Могилевської пролунали вибухи. Артистка показала відео, на якому з маленькою донькою ховається під час обстрілів. Вона закликала підписників обов'язково реагувати на повітряну тривогу і йти в укриття, якщо воно є.

Катя Осадча також опублікувала інстаграм-сторіс, де нічний обстріл назвала "жахом. Телеведуча також закликала всіх ховатися в укриття під час повітряних тривог.

Наслідки обстрілу у своїх соцмережах опублікувала і Христина Соловій. Вона висловила співчуття постраждалим і родинам загиблих.

Ми боремося, щоб пам'ятати. Вони (росіяни, – 24 Канал) роблять все, щоб нашу історичну пам'ять знищити,

– обурилася співачка.

Христина Соловій відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, також поділилася емоційною публікацією в інстаграм-сторіс. Вона зазначила, що як нотаріус може допомогти тим, хто цього потребує, і закликала всіх звертатися за допомогою.

Наш народ – ми одна родина. Ми повинні якось підтримувати одне одного. Мені дуже боляче за нас, людей,

– написала Христина.

Христина Горняк відреагувала на обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Також про масовану атаку України у своїх соцмережах згадали Тіна Кароль, Даша Квіткова, Святослав Вакарчук, співачка DOMIY, продюсерка Ірина Горова.

Українські зірки відреагували на масований обстріл Києва / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Додамо, що під час атаки на Київ постраждав дім художниці Соні Морозюк. Удар припав на поверх вище від її квартири, тож, на щастя, мисткиня залишися неушкоджена.