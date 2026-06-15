Повреждениям подверглись как жилые дома, так и культурные памятники. Как украинские звезды пережили очередную массированную атаку России – читайте в материале 24 Канала.

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Блогер и бывший участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич сообщил, что в его дом попал "Шахед". К счастью, с мужчиной все в порядке. Других подробностей он пока не раскрыл.

Владислав Мицкевич сообщил, что в его дом попал "Шахед" / Скриншот из инстаграм-сторис

Рядом с домом Натальи Могилевской раздались взрывы. Артистка показала видео, на котором с маленькой дочкой прячется во время обстрелов. Она призвала подписчиков обязательно реагировать на воздушную тревогу и уходить в укрытие, если оно есть.

Катя Осадчая также опубликовала инстаграм-сториз, где ночной обстрел назвала "ужасом". Телеведущая также призвала всех прятаться в укрытие во время воздушных тревог.

Последствия обстрела в своих соцсетях опубликовала и Кристина Соловий. Она выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Мы боремся, чтобы помнить. Они (россияне, – 24 Канал) делают все, чтобы уничтожить нашу историческую память,

– возмутилась певица.

Кристина Соловий отреагировала на массированный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Кристина Соловий отреагировала на массированный обстрел Киева / Скриншот из Instagram-сторис

Кристина Горняк, бывшая жена Владимира Остапчука, также поделилась эмоциональной публикацией в инстаграм-сториз. Она отметила, что как нотариус может помочь тем, кто в этом нуждается, и призвала всех обращаться за помощью.

Наш народ – мы одна семья. Мы должны как-то поддерживать друг друга. Мне очень больно за нас, людей,

– написала Кристина.

Кристина Горняк отреагировала на обстрел Киева / Скриншоты из Instagram-сторис

Также о массированной атаке на Украину в своих соцсетях упомянули Тина Кароль, Даша Квиткова, Святослав Вакарчук, певица DOMIY, продюсер Ирина Горова.

Украинские звезды отреагировали на массированный обстрел Киева / Скриншоты из Instagram-сторис

Добавим, что во время атаки на Киев пострадал дом художницы Сони Морозюк. Удар пришелся на этаж выше ее квартиры, поэтому, к счастью, художница осталась невредимой.