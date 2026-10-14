"Середньовічні забобони": Марічка Падалко різко відреагувала на осуд Федишин після втрати доньки

Марічка Падалко публічно підтримала Ірину Федишин після втрати співачкою ненародженої доньки. Телеведуча звернула увагу на жорстокі коментарі, які почали з'являтися в соцмережах після трагічної новини.

Деякі користувачі звинувачували артистку в тому, що вона не приховувала вагітність від загалу. Падалко розкритикувала такі закиди та поділилася власним досвідом вагітності. Про це вона опублікувала окремий пост на своїй сторінці в інстаграмі.

Марічка Падалко зізналася, що її шокувала реакція суспільства на трагедію в родині артистки, й засудила забобони про те, що щастя нібито потрібно приховувати від сторонніх очей.

Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, "ти сама винна". Це якийсь середньовічний забобон, з посиланням на "наших бабусь" і "наших мам", який перетворює горе на покарання за радість,

– заявила Падалко.

Ведуча наголосила, що кожна жінка має повне право радіти своїй вагітності та ділитися цим світлим періодом. Вона пригадала, як сама народжувала ще до епохи соцмереж, але навіть тоді стикалася з осудом через те, що купувала дитячі речі наперед.

Нам хочеться вірити, якщо поводитися "правильно", нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них,

– підкреслила телезірка.

Наостанок Марічка висловила найщиріші співчуття Ірині та її родині, побажавши їм сил витримати це страшне випробування.

Марічка Падалко / Фото з інстаграму телеведучої

Нагадаємо, трагічну звістку 13 жовтня повідомив чоловік співачки Віталій Човник. Він розповів, що Ірина Федишин втратила доньку, та поділився подробицями про стан дружини.