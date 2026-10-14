Некоторые пользователи обвиняли артистку в том, что она не скрывала беременность от общественности. Падалко раскритиковала такие упреки и поделилась собственным опытом беременности. Об этом она опубликовала отдельный пост на своей странице в инстаграме.

Маричка Падалко призналась, что ее шокировала реакция общества на трагедию в семье артистки, и осудила предрассудки о том, что счастье якобы нужно скрывать от посторонних глаз.

Когда вы пишете такие комментарии женщине, которая потеряла ребенка, вы фактически обвиняете ее, мол, "ты сама виновата". Это какой-то средневековый предрассудок со ссылкой на "наших бабушек" и "наших мам", который превращает горе в наказание за радость,

– заявила Падалко.

Ведущая подчеркнула, что каждая женщина имеет полное право радоваться своей беременности и делиться этим светлым периодом. Она вспомнила, как сама рожала еще до эпохи соцсетей, но даже тогда сталкивалась с осуждением из-за того, что покупала детские вещи заранее.

Нам хочется верить, что если вести себя "правильно", ничего страшного не случится. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фотографий в соцсетях. Они происходят и без них,

– подчеркнула телезвезда.

В заключение Маричка выразила самые искренние соболезнования Ирине и ее семье, пожелав им сил перенести это страшное испытание.

Маричка Падалко / Фото из инстаграма телеведущей

Напомним, трагическую новость 13 октября сообщил супруг певицы Виталий Човник. Он рассказал, что Ирина Федишин потеряла дочь, и поделился подробностями о состоянии жены.