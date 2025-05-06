Померла Марія Микицей – українська поетеса й журналістка
- Померла українська поетеса і журналістка Марія Микицей у віці 59 років після боротьби з важкою хворобою.
- Вона була частиною "Станіславського феномену", групи письменників з Івано-Франківська.
Відома прикарпатська журналістка і поетеса Марія Микицей померла у віці 59 років. Вона тривалий час боролась з важкою хворобою.
Про втрату повідомили близькі Марії Микицей на її фейсбук-сторінці, передає Show 24
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Марія Микицей була представницею "Станіславського феномену" – групи письменників, які визначали себе до назви свого міста – Івано-Франківськ.
З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшла у вічність відома українська поетеса, журналістка, представниця "Станіславського феномену", любляча мама і тітка, яка роками без відчаю боролася з важким недугом. Її творчість залишається з нами як світло, як голос, як наповнена тиша, як пам'ять,
– повідомили близькі Марії Микицей.
Панахида пам'яті Марії Микицей відбудеться у вівторок, 6 травня, у Будинку смутку. Церемонія прощання з поетесою – у середу, 7 травня.
Марія Микицей / Фото з фейсбуку Марії Микицей
Що відомо про Марію Микицей
- Марія Микицей народилась в Івано-Франківську, навчалася на фізичному факультеті у Київському державному університеті. Є авторкою збірок верлібрів (неримованих віршів) – "Саламандра" (2001), "У затінку шафранів" (2006), "Інфра" (2014), поетичної книжки "Плетиво" (2018). Також видавала прозу, книжки для дітей і для дорослих.
- Марія Микицей була учасницею поетичних читань та багатьох літературних міжнародних фестивалів. Стала лауреаткою міської премії імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики.
- Поетеса друкувалась у багатьох часописах та антологіях. Її вірші перекладали різними мовами й потрапляли у міжнародні часописи.