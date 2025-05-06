Померла Марія Микицей – українська поетеса й журналістка

Про втрату повідомили близькі Марії Микицей на її фейсбук-сторінці, передає Show 24

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Марія Микицей була представницею "Станіславського феномену" – групи письменників, які визначали себе до назви свого міста – Івано-Франківськ.

З сумом повідомляємо, що сьогодні відійшла у вічність відома українська поетеса, журналістка, представниця "Станіславського феномену", любляча мама і тітка, яка роками без відчаю боролася з важким недугом. Її творчість залишається з нами як світло, як голос, як наповнена тиша, як пам'ять,

– повідомили близькі Марії Микицей.

Панахида пам'яті Марії Микицей відбудеться у вівторок, 6 травня, у Будинку смутку. Церемонія прощання з поетесою – у середу, 7 травня.



Марія Микицей / Фото з фейсбуку Марії Микицей

Що відомо про Марію Микицей