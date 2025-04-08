Була на "Фабриці зірок" і Нацвідборі: де зараз і чим займається співачка Марія Собко
- Марія Собко – українська співачка, відома участю в "Фабриці зірок", Нацвідборі на Євробачення та інших шоу, зараз проживає в Україні та займається музичною кар'єрою.
- У 2013 році вийшла заміж за оператора Артема Онещака, має двох дітей та виступає як солістка кавер-гурту "Закохані".
Марія Собко – українська співачка, яка колись підкорила публіку своїм голосом. Попри те, що вона зараз не надто активна у медійному середовищі, все ж варто дізнатись як склалось життя співачки після участі в низці телевізійних проєктів.
Хоч сьогодні спів для Марії є ключовою справою, освіту вона здобувала в зовсім іншому напрямку. Спершу Собко навчалась у гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, а після закінчення школи вступила на факультет Міжнародної інформації та права в Інститут міжнародних відносин НАУ. Та все ж любов до творчості взяла своє і виконавиця почала активно працювати у цьому напрямку. Як складалась кар'єра артистки, що відомо про особисте життя та де вона зараз, дізнавайтеся на Show24.
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Кар'єра Марії Собко
У 2007 році співачка прийшла на проєкт "Караоке на Майдані" та перемогла. Згодом потрапила у "Шанс", де стала бронзовою призеркою.
Марія Собко в програмі "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн
У 2010 році стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення. Тоді вона разом із виконавицею Alyosha посіли 1 місце з однаковою кількістю балів, однак судді віддали перевагу не Марії.
Крім того, Собко ще й була учасницею "Фабрики зірок" та брала участь у шоу "Україна сльозам не вірить", де знову стала бронзовою призеркою. Здебільшого Марія випускала пісні російською мовою.
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Особисте життя
Згодом співачка зробила вибір на користь особистого життя. У 2013 році вона вийшла заміж за оператора Артема Онещака. Через два роки у подружжя народилась донька Малена, яка сьогодні займається танцями. А от друга дитина з'явилась на світ під час повномасштабного вторгнення. Пара привела на світ хлопчика Матвія.
Де зараз Марія Собко
Як відомо, коли Росія розпочала повномасштабну війну, то виконавиця різко засудила такі дії та висловила проукраїнську позицію. З родиною вона проживає в Україні. За час великої війни випустила декілька треків українською мовою.
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Також вона є солісткою кавер-гурту "Закохані". Колектив виступає на різних заходах, а з фотографій можна зробити висновок, що Марія займається саме тим, що їй подобається і що дає їй сили.