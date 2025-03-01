Мільйони переглядів: Цукерберг одягнув блискучий костюм і привітав дружину з днем народження
- Марк Цукерберг одягнув блискучий костюм і виступив на дні народженні дружини Прісцилли Чан, імітуючи номер Бенсона Буна.
- Цукерберг поділився відео в інстаграм, де його виступ отримав позитивну реакцію від гостей та самого Буна.
Днями, дружина засновника Facebook Прісцилла Чан святкувала 40-річчя. Чоловік вирішив вразити кохану й повторив номер співака Буна, який той продемонстрував на церемонії Ґреммі 2025.
Марк одягнув блискучий світло-голубий комбінезон, який є копією того, в якому виступав Бенсон Бун, передає Show24.
Цікаво Не хочу бачити його обличчя, – режисер "Термінатора" розкритикував Трампа і змінює громадянство
Спершу мільярдер вийшов на сцену в класичному костюмі, який за декілька секунд перетворився на концертне вбрання. Бізнесмен гасав по сцені, стрибав і при тому виконував пісню Beautiful things.
Цукерберг виклав відео в інстаграм і підписав його одним реченням: "Вашій дружині лише раз виповнюється 40 років!". У ролику можна побачити, що гостям такий перфоменс сподобався, а Прісцилла перебувала у приємному здивуванні.
Сам Бун також не зміг обійти повз такої події й залишив свій коментар: "Не вірю своїм очам".
До слова, Марк опустив один елемент із номера артиста – сальто. Однак цього навіть ніхто не помітив.
Виступ Бенсона Буна на Ґреммі: дивіться відео онлайн
Зазначимо, Цукерберг і Чан перебувають у шлюбі з 2012 року. Подружжя виховує трьох дітей: Макс, Огаст та Ауерелію.