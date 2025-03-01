Марк надел блестящий светло-голубой комбинезон, который является копией того, в котором выступал Бенсон Бун, передает Show24.

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Сначала миллиардер вышел на сцену в классическом костюме, который за несколько секунд превратился в концертный наряд. Бизнесмен носился по сцене, прыгал и при этом исполнял песню Beautiful things.

Цукерберг выложил видео в инстаграм и подписал его одним предложением: "Вашей жене лишь раз исполняется 40 лет!". В ролике можно увидеть, что гостям такой перфоменс понравился, а Присцилла находилась в приятном удивлении.

Сам Бун также не смог обойти мимо такого события и оставил свой комментарий: "Не верю своим глазам".

К слову, Марк опустил один элемент из номера артиста – сальто. Однако этого даже никто не заметил.

Выступление Бенсона Буна на Грэмми: смотрите видео онлайн

Отметим, Цукерберг и Чан состоят в браке с 2012 года. Супруги воспитывают троих детей: Макс, Огаст и Ауэрелию.