Марк одягнув блискучий світло-голубий комбінезон, який є копією того, в якому виступав Бенсон Бун, передає Show24.

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Спершу мільярдер вийшов на сцену в класичному костюмі, який за декілька секунд перетворився на концертне вбрання. Бізнесмен гасав по сцені, стрибав і при тому виконував пісню Beautiful things.

Цукерберг виклав відео в інстаграм і підписав його одним реченням: "Вашій дружині лише раз виповнюється 40 років!". У ролику можна побачити, що гостям такий перфоменс сподобався, а Прісцилла перебувала у приємному здивуванні.

Сам Бун також не зміг обійти повз такої події й залишив свій коментар: "Не вірю своїм очам".

До слова, Марк опустив один елемент із номера артиста – сальто. Однак цього навіть ніхто не помітив.

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Зазначимо, Цукерберг і Чан перебувають у шлюбі з 2012 року. Подружжя виховує трьох дітей: Макс, Огаст та Ауерелію.