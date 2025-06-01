"Свобода завжди на часі": Заріцька та Завадюк вийшли на Марш Рівності у Києві

14 червня у Києві відбувся Марш Рівності від "КиївПрайду". Підтримати ЛГБТ-спільноту вийшли понад 1500 людей, зокрема й зірки: продюсер Володимир Завадюк та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Цьогоріч Марш Рівності тривав понад годину. Учасники зібралися біля станції метро "Театральна" та пройшлися вулицями Богдана Хмельницького та Чикаленка, повідомляє Show 24.

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Марш Рівності підтримав продюсер Володимир Завадюк, який раніше здійснив камінг-аут. Він пройшовся вулицями столиці та разом з іншими учасниками вигукував різні гасла, зокрема "Маємо право на кохання і на вільне існування".

Не можна відкладати рівноправ'я на потім, поки триває війна. Бо сьогодні вирішується, яка держава постане після цієї війни – європейська, де всі рівноцінно представляють народ, чи старого зразка, де одних завзято боронять, а інших зневажають,

– написав Завадюк.

Володимир Завадюк на Марші Рівності / Фото з інстаграму продюсера

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька також вийшла на Марш Рівності. Вона наголосила, що сьогоднішній день – дуже важливий для ЛГБТ-спільноти. Співачка, крім того, зауважила, що вже не вперше підтримує подію.

Олександра Заріцька на Марші Рівності / Відео з інстаграму співачки

Заріцька також заспівала трек гурту KAZKA "Пісня сміливих дівчат" та разом з іншими учасниками акції виконала Гімн України.

Олександра Заріцька виконує "Пісню сміливих дівчат" / Відео з інстаграму "КиївПрайду"

На Марші Рівності прозвучав Гімн України / Відео з інстаграму "КиївПрайду"

В інстаграмі "КиївПрайду" розповіли, що загалом в Марші Рівності взяли участь колони ЛГБТК + військових, дипломатичних місій в Україні, ХарківПрайду та ЮкрейнПрайду, студентства.

Представники "КиївПрайду" подякували Національній поліції України та Київській міській військовій адміністрації, що допомогли забезпечити порядок під час ходи.

Вони додали, що вдалося зібрати 20 тисяч гривень на благодійний фонд Сергія Стерненка.

Зазначимо, що сьогодні також пройшла акція "За традиційні цінності", яку провели активісти "Правої молоді" та "Карпатської січі".