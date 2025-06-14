Поліція зупинила їх спробу пройти до місця проведення акції ЛГБТ-руху. Свій рух вони продовжили лише після завершення маршу Pride, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві стартує "КиївПрайд": центр столиці буде перекрито

Як пройшла акція "За традиційні цінності"

Активісти "Правої молоді" та "Карпатської січі" провели акцію "За традиційні цінності" поруч з Маршем Рівності у Києві.

Акція "За традиційні цінності" пройшла у Києві: дивіться відео

Організатори Маршу заявили, що "КиївПрайду" сьогодні не було, оскільки йому не дали нормально пройти вулицями столиці.

Також на перекритій ділянці вулиці були сутички, декого затримали. Однак наразі поліція офіційно не повідомила про причини затримань та подальші дії щодо затриманих.

Як проходила акція "За традиційні цінності" / Фото Сергія Окунєва / NV

Учасники акції "За традиційні цінності" заявили, що виступають проти ЛГБТ-пропаганди в Україні. У коментарі для NV дехто з них сказав, що, на їх думку, ЛГБТ-рух – це "крок до комунізму", який є тоталітарною ідеологією.