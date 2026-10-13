Співачка-зрадниця MARUV оголосила про розрив із чоловіком після 14 років разом

MARUV, яка будувала кар'єру в Росії після початку російсько-української війни, повідомила про зміни в особистому житті. Співачка та її чоловік Олександр завершили стосунки, які тривали 14 років.

Про розставання виконавиця розповіла в соцмережах. Вона пояснила, що вирішила сама повідомити новину, аби прихильники дізналися про неї безпосередньо від неї.

Ми з моїм чоловіком завершили стосунки, що тривали 14 років. Думаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтесь про це від мене, а не з преси. Коментарі до цієї публікації закриваю, тому що не хочу бурхливих обговорень та домислів навколо цієї теми,

– написала MARUV.

MARUV розійшлася з чоловіком / фото з інстаграму

Причини розриву артистка не назвала. Натомість наголосила, що зараз найбільше переймається емоційним станом їхньої спільної дитини.

Разом ми дали життя прекрасній дитині, і зараз для мене особливо важливо дбати про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою,

– додала співачка.

MARUV з колишнім чоловіком Олександром / фото з інстаграму

Нагадаємо, MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, продовжувала виступати в Росії після початку війни у 2014 році. Вона давала концерти в Москві та брала участь у російських музичних заходах.

У 2019 році виконавиця перемогла в українському Нацвідборі на Євробачення, однак на конкурс не поїхала. Після суперечок довкола її гастролей у Росії артистка та Суспільне не погодили умови контракту.

MARUV називають зрадницею через її співпрацю з російським шоу-бізнесом та мовчання про агресію Росії. Після окупації Криму й початку війни на Донбасі вона продовжувала виступати в країні-агресорці та брати участь у російських музичних заходах. А після повномасштабного вторгнення не висловила публічного засудження російської агресії.

До речі, Скальницька після скандального розлучення змінила своє прізвище. Блогерка вирішила позбутися прізвища чоловіка-"афериста" і вже озвучила своє нове ім'я.