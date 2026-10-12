У своєму інстаграмі Настя, після неочікуваного оголошення про розлучення та викриття свого чоловіка, опублікувала кілька нових романтичних дописів. В одному з них вона назвала себе Фрезія Анастасія й опублікувала відео, на якому позує у білому боді-корсеті та каркасній спідниці з квітами.

Інший допис містив кілька світлин у тому ж образі, на яких блогерка позує у легкому серпанку з квітами. Поки незрозуміло, чи дівчина дійсно змінила прізвище на Фрезія, чи це просто чергова реклама її квіткового бізнесу.



Настя Скальницька оголосила про зміну прізвища / Фото with.ual

У коментарях під дописом блогерки користувачі почали активно обговорювати цю зміну. Хтось не вірить, хтось вважає, що це просто зміна для соцмереж. Ось деякі коментарі:

"Звучить дуже красиво";

"Клас, дуже пасує, дужееее";

"Брєд… по паспорту навряд можна поміняти фамілію, на яку хочеш, чисто як псевдонім в соцмережі";

"Нехай це буде початком нової, неймовірно щасливої історії";

"Дуже витончено та ніжно, на рахунок прізвища здогадувалась";

"Як на мене, оригінально";

"Як у книзі Коллін Гувер, коли дівчина з прізвищем Блум мала квітковий магазин".

До шлюбу з Богданом Скальницьким Анастасія носила прізвище Талпа, яке дісталося їй від першого чоловіка. З другим чоловіком блогерка оформила свої стосунки у вересні 2023 року. Пара влаштувала пишне весілля вартістю близько 110 тисяч доларів. У липні 2024-го в них народився спільний син Михайло. Також у Насті є старша донька від першого шлюбу.

Неочікувано у вересні Анастасія оголосила про розлучення. Спочатку вона дякувала колишньому за досвід і запевняла, що розставання минуло без образ, але згодом зробила шокувальну заяву, назвавши Богдана "професійним аферистом".

За словами блогерки, чоловік таємно списував кошти з її квіткового бізнесу, залишив її з величезними боргами та систематично зраджував. Попри гучні звинувачення, деякі користувачі в мережі поставилися до слів блогерки з великою недовірою.