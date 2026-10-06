Відома блогерка Мар'яна Гутак уперше стала мамою і показала новонародженого сина

Відома українська блогерка Мар'яна Гутак повідомила про поповнення в родині. Вони з чоловіком Іваном уперше стали батьками.

Радісною новиною Мар'яна поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка опублікувала перші фото з пологового будинку, на яких показала свого новонародженого сина.

На світлинах вона позує разом із чоловіком Іваном та їхнім малюком.

І ось нас стало троє. Найочікуваніша зустріч нашого життя,

– написала інфлюенсерка.

Обличчя сина Мар'яна приховувати не стала, однак його ім'я поки не розголошує.

Про вагітність блогерка повідомила у травні цього року. Тоді ж вона розповіла, що два роки тому пережила втрату дитини. На восьмому тижні вагітності Мар'яна відчула сильний біль унизу живота та звернулася на УЗД. Після обстеження лікарі повідомили їй, що серцебиття дитини зупинилося. Блогерка зізнавалася, що важко пережила цю втрату. Через деякий час Мар'яна знову завагітніла.

Тим часом співачка Ірина Федишин теж очікує на поповнення в родині. Співачка нещодавно влаштувала гендер-паті, де розсекретила стать майбутньої дитини.