Вперше після новини про заручини: донька Олі Полякової зізналася, чи справді вагітна

Напередодні мережу шокувала новина про те, що 20-річній донці Олі Полякової Маші зробили пропозицію. Після цього користувачі соцмереж почали припускати, що дівчина вагітна.

Вона вперше прокоментувала ці чутки. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Марії.

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Дівчина поширила відео, де зазначила, що знає про плітки щодо її вагітності, а проте наголосила, що не чекає на дитину.

Коли всі думають, що я вагітна, а я просто смачно поїла,

– іронією написала Марія під роликом.

Нагадаємо, 3 липня Маша Полякова поширила фото та відео з яхти з каблучкою. У ролику видно, як хлопець Еден Пассареллі, такий у нього нік в інстаграмі, оголосив промову, а згодом, вставши на одне коліно, запропонував дівчині стати його дружиною. Марія відповіла йому "так". Після цього пара поцілувалася. Щоправда, досі достеменно не відомо, чи був це жарт, чи старша донька Олі Полякової справді незабаром вийде заміж за іноземця.