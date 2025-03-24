Маша Єфросиніна поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-військовим: "Мій Тимур"

Маша Єфросиніна не часто ділиться в соцмережах кадрами зі своїм чоловіком Тимуром через те, що він служить в ЗСУ. Водночас днями телеведуча все ж виставила їхню спільну фотографію.

Тимур Хромаєв повернувся на деякий час з фронту додому. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Маші Єфросиніної.

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Так, телеведуча поділилася спільним фото з коханим та сином Олександром. Зіркова сім'я зробила селфі. Щоправда, на цій світлині не було доньки Марії та Тимура, Нани, ймовірно, дівчина зараз за кордоном.

Хромаєв приїхав у Київ з нагоди дня народження. 23 березня йому виповнилося 50 років.

Ти сьогодні поруч зі мною та Сашком, і це найбільший подарунок для мене, про який я тільки могла мріяти. Свято твоє, а подарунок мені – в цьому весь ти… З тобою я досі відчуваю себе тою юною дівчинкою на Ялтинській набережній в момент нашої першої зустрічі. Не уявляю життя, в якому тебе немає: ні у 25, ні у 45, ні у 70, ні у 100 років. Бо ти – моя скеля! Ти – мій захист. Ти – мій спокій. Ти – мій Тимур,

– звернулася до коханого Єфросиніна.

Вона додала, що вже декілька років хоче організувати для чоловіку свято на день народження, проте "ці роки привели наше життя до обставин, сильніших за нас, обставин, в яких нам не до свят, що їх ми так любили робити".

Що відомо про службу чоловіка Маші Єфросиніної в ЗСУ