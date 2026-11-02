Прям джекпот, – Єфросиніна вперше за довгий час провела вихідні з чоловіком-військовим і сином

Телеведуча Маша Єфросиніна влаштувала затишне перезавантаження разом із сином Олександром та чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим. Зіркова родина вирушила на кілька днів за місто до сафарі-парку, щоб відновити сили та побути разом.

У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна поділилася серією атмосферних осінніх світлин і зізналася, що винайшла для себе єдину дієву формулу виживання в нинішньому хаосі.

Зірка зазначила, що для збереження ресурсу їй необхідно повноцінно виспатися та відволіктися від щоденних тривог бодай на три-чотири дні. Цього разу родині по-справжньому пощастило, адже коханий телеведучої отримав можливість провести вихідні з рідними.

У світі тотального нерозуміння, як вижити в цьому хаосі, я поки винайшла єдину дієву формулу – виспатись і відволіктись від усього – в ідеалі, дня три-чотири. Рама потім тримається пару тижнів. На цей раз прям джекпот – наш тато вдома, і вільний будиночок знайшовся,

– поділилася знаменитість.

У заповіднику на Київщині зіркове подружжя разом із сином Олександром встигло потрапити на екскурсію, погодувати вовків та верблюда, подивитися на великого осетра на рибній фермі, переглянути кілька улюблених серіалів та добре виспатись. Після такого перезавантаження Маша зазначила, що готова повертатися до Києва та триматися далі.

А раніше Єфросиніна показала свою старшу доньку Нану, яка уникає публічності.