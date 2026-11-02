Прямо джекпот, – Ефросинина впервые за долгое время провела выходные с мужем-военным и сыном

В своем инстаграме Маша Ефросинина поделилась серией атмосферных осенних фотографий и призналась, что нашла для себя единственную действенную формулу выживания в нынешнем хаосе.

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Звезда отметила, что для сохранения сил ей необходимо полноценно выспаться и отвлечься от повседневных тревог хотя бы на три-четыре дня. На этот раз семье по-настоящему повезло, ведь любимый телеведущей получил возможность провести выходные с родными.

В мире полного непонимания, как выжить в этом хаосе, я пока нашла единственную действенную формулу – выспаться и отвлечься от всего – в идеале, на три-четыре дня. Затем силы хватает на пару недель. На этот раз прям джекпот – наш папа дома, и свободный домик нашелся– поделилась знаменитость.

В заповеднике в Киевской области звездная чета вместе с сыном Александром успела побывать на экскурсии, покормить волков и верблюда, посмотреть на большого осетра на рыбной ферме, пересмотреть несколько любимых сериалов и хорошо выспаться. После такой перезагрузки Маша отметила, что готова возвращаться в Киев и держаться дальше.

А ранее Ефросинина показала свою старшую дочь Нану, которая избегает публичности.