Нас багато поїли: Маша Єфросиніна показала поїздку в гори на старому ЗІЛі

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна вирушила в подорож горами. Зірка показала екстремальний транспорт, яким довелося добиратися, та розповіла про важливу соціальну місію своєї поїздки.

У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна поділилася кадрами з перебування в абсолютно дивовижному світі гір. Телеведуча розповіла, що дорогою на кожній зупинці їх "підозріло багато поїли".

Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

Згодом причина такого постійного частування стала зрозумілою: довезти команду до місця призначення мав старий вантажний автомобіль ЗІЛ. Знаменитість зазначила, що вантажівка виявилася її року народження.

Маша Єфросиніна показала ЗІЛ / фото з інстаграму

Поїздку в кабіні такого транспорту Єфросиніна з гумором назвала "справжнім люксом".

Маша Єфросиніна показала поїздку в горах / фото з інстаграму

Головною метою цієї подорожі став візит до найбільш високогірної школи в Україні. Як розповіла телеведуча, місцеві діти з навколишніх сіл змушені йти пішки по 5-6 кілометрів, долаючи шлях через ліс у сніг та повені.

Маша Єфросиніна в горах / фото з інстаграму

Попри такі складні умови, учні мають велике бажання вчитися і навіть здобувають перемоги на олімпіадах. Єфросиніна підкреслила, що всі дітлахи дуже світлі, виховані та чемні. Завуч цього навчального закладу працює там уже 36 років.

Маша Єфросиніна зі школярами / фото з інстаграму

Водночас школа зіткнулася з серйозною проблемою – її хочуть закрити через неповні класи. Цього року кількість школярів зменшилася з 56 до 22 учнів, оскільки майже всі роз'їхалися з батьками за кордон. Телеведуча назвала таку ситуацію справжньою бідою для місцевих дітей, які прагнуть здобувати освіту на рідній землі.

Маша Єфросиніна й сама нещодавно відпустила свою старшу доньку Нану в доросле життя, поділившись у мережі фото з її випускного в Іспанії, де дівчина закінчила магістратуру.