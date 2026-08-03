У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна поділилася кадрами з перебування в абсолютно дивовижному світі гір. Телеведуча розповіла, що дорогою на кожній зупинці їх "підозріло багато поїли".
Маша Єфросиніна / фото з інстаграму
Згодом причина такого постійного частування стала зрозумілою: довезти команду до місця призначення мав старий вантажний автомобіль ЗІЛ. Знаменитість зазначила, що вантажівка виявилася її року народження.
Маша Єфросиніна показала ЗІЛ / фото з інстаграму
Поїздку в кабіні такого транспорту Єфросиніна з гумором назвала "справжнім люксом".
Маша Єфросиніна показала поїздку в горах / фото з інстаграму
Головною метою цієї подорожі став візит до найбільш високогірної школи в Україні. Як розповіла телеведуча, місцеві діти з навколишніх сіл змушені йти пішки по 5-6 кілометрів, долаючи шлях через ліс у сніг та повені.
Маша Єфросиніна в горах / фото з інстаграму
Попри такі складні умови, учні мають велике бажання вчитися і навіть здобувають перемоги на олімпіадах. Єфросиніна підкреслила, що всі дітлахи дуже світлі, виховані та чемні. Завуч цього навчального закладу працює там уже 36 років.
Маша Єфросиніна зі школярами / фото з інстаграму
Водночас школа зіткнулася з серйозною проблемою – її хочуть закрити через неповні класи. Цього року кількість школярів зменшилася з 56 до 22 учнів, оскільки майже всі роз'їхалися з батьками за кордон. Телеведуча назвала таку ситуацію справжньою бідою для місцевих дітей, які прагнуть здобувати освіту на рідній землі.
Маша Єфросиніна й сама нещодавно відпустила свою старшу доньку Нану в доросле життя, поділившись у мережі фото з її випускного в Іспанії, де дівчина закінчила магістратуру.