Маша Єфросиніна розповіла, як її чоловік реагує на чутки про зради
- Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв жартують з приводу чуток про зради.
У мережі час від часу пліткують про розлучення Маші Єфросиніною та Тимура Хромаєва. Інфлуенсерка розповіла, як коханий реагує на чутки про зради.
Єфросиніна поділилась, що вони з чоловіком жартують з цього приводу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок.
До речі Сестру Маші Єфросиніної, яка живе в Москві, "кинули" на мільйонну суму
Маша Єфросиніна розповіла, що останнім часом пліткують про те, що вона нібито "застукала" свого чоловіка з коханкою.
Я йому кажу: "Тимур, тут новинка підлетіла, що я застукала тебе з коханкою". Він питає: "Красива?". Я відповідаю: "Не знаю, не пишуть" (сміється – Show 24). Він каже: "Слухай, ти ж розумієш, вона мені не потрібна, у мене постійно різні жінки". І це наш з ним жарт,
– каже Єфросиніна.
Єфросиніна та Хромаєв 22 роки разом. Інфлуенсерка зазначила, що за цей час вона багато разів змінювалася зовнішньо та внутрішньою, однак бачить захоплення в очах чоловіка.
Він каже: "Я не встигаю до тебе нової звикати. Нащо мені ті коханки?",
– процитувала Маша коханого.
Стосунки Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва
- Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв випадково зустрілися в Ялті. Так, між ними зав'язалися стосунки. Одружилися в серпні 2003 року. Подружжя виховує двох спільних дітей: доньку Нану та сина Олександра.
- Під час повномасштабного вторгнення Хромаєв став на захист України. У жовтні 2024 року Єфросиніна розповідала, що чоловік є заступником командира роти та закріплений за київським підрозділом.