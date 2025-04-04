Маша Єфросиніна розповіла, як її чоловік реагує на чутки про зради

У мережі час від часу пліткують про розлучення Маші Єфросиніною та Тимура Хромаєва. Інфлуенсерка розповіла, як коханий реагує на чутки про зради.

Єфросиніна поділилась, що вони з чоловіком жартують з цього приводу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок.

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Маша Єфросиніна розповіла, що останнім часом пліткують про те, що вона нібито "застукала" свого чоловіка з коханкою.

Я йому кажу: "Тимур, тут новинка підлетіла, що я застукала тебе з коханкою". Він питає: "Красива?". Я відповідаю: "Не знаю, не пишуть" (сміється – Show 24). Він каже: "Слухай, ти ж розумієш, вона мені не потрібна, у мене постійно різні жінки". І це наш з ним жарт,

– каже Єфросиніна.

Єфросиніна та Хромаєв 22 роки разом. Інфлуенсерка зазначила, що за цей час вона багато разів змінювалася зовнішньо та внутрішньою, однак бачить захоплення в очах чоловіка.

Він каже: "Я не встигаю до тебе нової звикати. Нащо мені ті коханки?",

– процитувала Маша коханого.

Стосунки Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва