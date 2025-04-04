Ефросинина поделилась, что они с мужем шутят по этому поводу. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.

Кстати Сестру Маши Ефросининой, которая живет в Москве, "кинули" на миллионную сумму

Маша Ефросинина рассказала, что в последнее время сплетничают о том, что она якобы "застукала" своего мужа с любовницей.

Я ему говорю: "Тимур, тут новинка подлетела, что я застукала тебя с любовницей". Он спрашивает: "Красивая?". Я отвечаю: "Не знаю, не пишут" (смеется – Show 24). Он говорит: "Слушай, ты же понимаешь, она мне не нужна, у меня постоянно разные женщины". И это наша с ним шутка,

– говорит Ефросинина.

Ефросинина и Хромаев 22 года вместе. Инфлуенсерка отметила, что за это время она много раз менялась внешне и внутренней, однако видит восхищение в глазах мужа.

Он говорит: "Я не успеваю к тебе новой привыкать. Зачем мне те любовницы?",

– процитировала Маша любимого.

Отношения Маши Ефросининой и Тимура Хромаева