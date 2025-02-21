Маша Єфросиніна вперше за довгий час вийшла у світ з чоловіком-військовим

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом з'явилися на публіці. Вони відвідали захід, де розповіли про свій досвід під час повномасштабної війни.

Ведуча та її чоловік-військовослужбовець відвідали публічну розмову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Маші Єфросиніної.

До слова Маша Єфросиніна показала рідкісне фото з 21-річною донькою: "Головна дівчинка мого життя"

Для виходу у світ ведуча обрала чорні вузькі штани, кофтинку та сірий жакет у дрібну клітинку. Свій образ Єфросиніна доповнила аксесуарами та зібраною зачіскою.

На заході, що був присвячений українським жінкам, Маша й Тимур обговорювали стосунки на відстані, дітей та їхню роботу – як в тилу, так і на фронті.

Ведуча зауважила, що жінкам настав час відкинути радянські стереотипи та стати впевненими у собі. Тимур Хромаєв натомість зазначив, що зараз дуже важливо зберегти сім'ї та державу.

Маша Єфросиніна з чоловіком на публічному заході: відео

Де зараз Тимур Хромаєв

Чоловік Маші Єфросиніної з перших днів повномасштабного російського вторгнення взяв зброю до рук. В одному з останніх інтерв'ю ведуча розповідала, що Тимур Хромаєв закріплений за київським підрозділом. Він є замісником командира роти з озброєння.

Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв понад 20 років у шлюбі. Вони виховують двох дітей – 21-річну доньку Нану та 10-річного сина Олександра.