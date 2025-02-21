Маша Єфросиніна вперше за довгий час вийшла у світ з чоловіком-військовим
- Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв вперше за тривалий час з'явилися на публічному заході, де обговорювали досвід під час війни.
Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом з'явилися на публіці. Вони відвідали захід, де розповіли про свій досвід під час повномасштабної війни.
Ведуча та її чоловік-військовослужбовець відвідали публічну розмову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Маші Єфросиніної.
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Для виходу у світ ведуча обрала чорні вузькі штани, кофтинку та сірий жакет у дрібну клітинку. Свій образ Єфросиніна доповнила аксесуарами та зібраною зачіскою.
На заході, що був присвячений українським жінкам, Маша й Тимур обговорювали стосунки на відстані, дітей та їхню роботу – як в тилу, так і на фронті.
Ведуча зауважила, що жінкам настав час відкинути радянські стереотипи та стати впевненими у собі. Тимур Хромаєв натомість зазначив, що зараз дуже важливо зберегти сім'ї та державу.
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Де зараз Тимур Хромаєв
Чоловік Маші Єфросиніної з перших днів повномасштабного російського вторгнення взяв зброю до рук. В одному з останніх інтерв'ю ведуча розповідала, що Тимур Хромаєв закріплений за київським підрозділом. Він є замісником командира роти з озброєння.
Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв понад 20 років у шлюбі. Вони виховують двох дітей – 21-річну доньку Нану та 10-річного сина Олександра.