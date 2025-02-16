Водночас днями вона все ж виставила свіжу світлину 21-річної дівчини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії.
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Так, з нагоди дня народження Нани, яке вона відзначає 16 лютого, Єфросиніна опублікувала допис, де показала фотографію з фотосесії з донькою. На зворушливому фото Марія з Наною, одягнені в білий верх, ніжно притулилися головами одна до одної.
З днем народження, головна дівчинка мого життя,
– зазначила під публікацією телеведуча.
У коментарях під постом Нану також привітала Даша Квіткова, TAYANNA, Ірина Монатік, alyona alyona та інші.
Українські зірки привітали доньку Маші Єфросиніної з днем народження / Скриншот з інстаграму
Крім того, Марія виставила інстаграм-сторіс, де показала ще одну нову світлину з донькою. Телеведуча зауважила, що Нана – це її найкраща подруга, "відкрита правда в очі", найзахопливіша співбесідниця та найавторитетніша fashion радниця.
Тільки ми вдвох знаємо скільки всього наповнює наші стосунки й це належить лише нам з тобою. Дякую тобі, моя доросла душа,
– зазначила телеведуча.
Маша Єфросиніна висловилась про свою доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про доньку Маші Єфросиніної
- Попри медійність матері, дівчина свідомо уникає публічності.
- У 2021 році Нана вступила в коледжі до Канади, проте через пандемію COVID-19 та пов'язані з нею обмеження їй довелося завершити навчання екстерном.
- Після цього дівчина вступила до університету в Нідерландах. Зараз вона навчається на політолога в Амстердамі.