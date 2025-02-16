Водночас днями вона все ж виставила свіжу світлину 21-річної дівчини. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії.

Вас також може зацікавити Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 18-річного сина: рідкісне фото

Так, з нагоди дня народження Нани, яке вона відзначає 16 лютого, Єфросиніна опублікувала допис, де показала фотографію з фотосесії з донькою. На зворушливому фото Марія з Наною, одягнені в білий верх, ніжно притулилися головами одна до одної.

З днем народження, головна дівчинка мого життя,

– зазначила під публікацією телеведуча.

У коментарях під постом Нану також привітала Даша Квіткова, TAYANNA, Ірина Монатік, alyona alyona та інші.



Українські зірки привітали доньку Маші Єфросиніної з днем народження / Скриншот з інстаграму

Крім того, Марія виставила інстаграм-сторіс, де показала ще одну нову світлину з донькою. Телеведуча зауважила, що Нана – це її найкраща подруга, "відкрита правда в очі", найзахопливіша співбесідниця та найавторитетніша fashion радниця.

Тільки ми вдвох знаємо скільки всього наповнює наші стосунки й це належить лише нам з тобою. Дякую тобі, моя доросла душа,

– зазначила телеведуча.



Маша Єфросиніна висловилась про свою доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Маші Єфросиніної