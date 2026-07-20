Маша Єфросиніна вперше за час війни поїхала у відпустку з чоловіком та дітьми: фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісними сімейними кадрами. Вперше від початку повномасштабного вторгнення зірка змогла вирушити у спільну відпустку за кордон разом із чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим та двома дітьми.
Родина возз'єдналася в іспанському місті Більбао. Головним приводом для зустрічі стало завершення навчання в університеті 22-річної доньки Нани. До привітань дівчини за кордоном доєднався чоловік ведучої та їхній молодший син Сашко. Сімейні фото з відпочинку телеведуча показала у своєму інстаграмі.
За словами Єфросиніної, це перший випадок за останні роки, коли всім членам сім'ї вдалося зібратися разом і провести спільний час у повному складі.
П'яте літо великої війни. І перше літо, коли ми у повному складі сім'єю поїхали у відпустку на тиждень,
– написала знаменитість у своєму фотоблозі.
Також телеведуча опублікувала спільне фото родини, зроблене в ліфті. На світлині можна побачити доньку Нану, яка традиційно уникає публічності, тому позує спиною до об'єктива.
Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми / фото з інстаграму
Крім того, Єфросиніна показала атмосферу вечірнього Більбао, прогулявшись містом в елегантній атласній сукні.
Маша Єфросиніна / фото з інстаграму
Зірка поділилася й милим кадром, де разом із сином дивиться трансляцію Чемпіонату світу з футболу на телефоні.
Маша Єфросиніна з сином / фото з інстаграму
До речі, Тіна Кароль розповіла про особисте життя 17-річного сина і чому вона буде "жахливою свекрухою".