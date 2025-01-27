Єфросиніна шокувала зізнанням, що її домагався режисер у 18-річному віці: "Хотілося блювати"

Громадська діячка та інфлюенсерка Маша Єфросиніна зізналась, що пережила домагання від режисера під час роботи у своєму першому телевізійному шоу. За словами жінки, тоді вона не думала, що колись розповість про це публічно.

Єфросиніна не хотіла, аби про це дізналася знімальна група. Ба більше, боялась, що підозри виникнуть у її подруги, яка була закохана в режисера, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм іфлюенсерки.

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Маша Єфросиніна поділилась, що тоді вона була 18-річною студенткою і шукала роботу. Її подруга працювала на одному телевізійному шоу і запропонувала, аби інфлюєнсерка заробила трохи грошей на посаді адміністраторки.

А продюсер проєкту вбачає в мені незвичну для телебачення, живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність (я яскраво фарбуюсь, маю неймовірно апетитні форми та ношу глибоке декольте на свій шостий розмір). Тож мене садять в кадр на суперепізодичну роль – приймати дзвінки від телеглядачів,

– пригадала Єфросиніна.

Ідея продюсера не сподобалась режисерові шоу, тому на репетиціях та ефірах для Маші розпочалось "пекло". Чоловік демонстративно ігнорував її або ж навпаки адресував на знімальному майданчику при інших людях. Тоді Єфросиніна не розуміла такого "майже гидливого" ставлення до себе.

Після цього громадська діячка прагнула не дратувати режисера, коли тривав знімальний процес, "щоб уникнути чергового публічного приниження". Крім того, Маша Єфросиніна не хотіла, аби її звільнили з проєкту. Адже на зарплатню вона могла орендувати маленьку квартиру-гостинку.

Маша Єфоосиніна розповіла про домагання з боку режисера

Потім режисер почав робити так, аби вони з Машею були наодинці. Відбувалися додаткові читки сценарію, щоб вона "не ганьбила шоу", репетиція зі сценічного мовлення та майстерності.

Так він почав мене торкатися. І одного разу взяв за шию та вп'явся в мої губи своїм мерзенним, смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком. Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми зсохлими пальцями. Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала,

– розповіла інфлюєнсерка.

Через півтора тижня шоу закрили. Маша Єфросиніна не знає причини, але вважає, що це "суперфартовий" збіг обставин для неї. Громадська діячка наголосила, що жінки, які пережили зґвалтування, домагання або примусовий секс через маніпуляції, – не винні, "завжди винний кривдник".

Також вона зазначила, що "жертви здебільшого мовчать, бо не хочуть ретравматизації та ганебних звинувачень", з якими стикаються жінки, які зізнаються, що пережили насильство.