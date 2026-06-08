За крок до омріяного кітеля: учасник "МастерШеф" добровільно покинув проєкт заради служби в ЗСУ

7 червня в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск 17 сезону кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". За крок до омріяного кітеля проєкт добровільно покинув військовий В'ячеслав Чернявський.

Чернявський розповів, що його відпустка закінчилась. Чоловік звернувся до суддів з проханням відпустити його, щоб продовжити службу в Збройних Силах України, пише 24 Канал.

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Судді проєкту збиралися вигнати іншого учасника – Ігоря Зарудного. Проте В'ячеслав Чернявський заявив, що хоче покинути "МастерШеф", щоб повернутися на службу, та попросив дати супернику другий шанс.

В'ячеславе, ми не можемо вас затримувати. Ми чудово розуміємо, що служба чекає на вас. Для нас і так велика честь, що ви взяли участь у нашому проєкті. Тому ви будете єдиним учасником в історії "МастерШеф", який покине кухню зі своїм іменним фартухом,

– сказав Ектор Хіменес-Браво.

Шеф-кухар подякував військовому за участь у реаліті-шоу та за службу, а Ольга Мартиновська зав'язала йому іменний фартух. Своїм вчинком В'ячеслав довів суддів та учасників до сліз.

Я дуже вдячний вам. Я дуже уважно слухав кожне ваше слово. Я буду використовувати ті навички й знання, які я отримав тут. Хочу попросити вас, шановні судді, запрошувати військових для участі у вашій передачі у вигляді реабілітації, бо жоден медичний заклад не може надати тих емоцій,

– зазначив Чернявський у прощальній промові.

Військовий зізнався, що "МастерШеф" повернув його в дитинство та юнацькі часи. Чоловік родом з міста Токмак Запорізької області, яке окупувала Росія, а його родина за кордоном.

Поряд зі мною хлопці, які мають свої домівки, мають рідних, близьких, які телефонують щодня при можливості, які спілкуються, які мають певні плани на майбутнє. А у мене все в тумані,

– додав він.

На прощання В'ячеслав зачитав вірш Ліни Костенко "Крила".

Усі ридали. Як не плакати за воїном, який своїми руками захищає нас усіх і дає змогу бути тут, здійснювати свої мрії,

– наголосив інший учасник проєкту, Микита Сновида.

Хто такий В'ячеслав Чернявський?

В'ячеслав Чернявський – військовослужбовець Збройних Сил України, головний сержант взводу. Він присвятив службі багато років, тож знає, що таке відповідальність, дисципліна та витримка.

Чоловік цінує честь і доброту. Він зізнавався, що хоче позбутися невпевненості й сором'язливості, а також бути більш наполегливим у досягненні своїх цілей.

На сайті СТБ зазначається, що кулінарія для Чернявського – "це можливість відкрити іншу сторону себе та вийти за межі звичного середовища".