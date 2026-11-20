18 сезон кулінарного реаліті "МастерШеф" вийде на телеекрани. СТБ оголосив суддівський склад та коли глядачам чекати на 18 сезон.

Телеканал СТБ працює над 18-м сезоном популярного шоу. Про старт знімань повідомили в інстаграмі "МастерШеф".

Як повідомили творці кулінарного реаліті, фанати зможуть насолодитися новим сезоном вже навесні 2027 року.

Наступної весни на глядачів чекає нова порція кулінарних викликів, яскравих емоцій і неймовірних історій аматорів, які прагнуть вибороти звання найкращого кулінара країни.

Хто судді і учасники МастерШеф-18:

Вже в суботу, 21 листопада, глядачі матимуть нагоду першими познайомитися з учасниками нового сезону. Зустріч відбудеться на виїзному конкурсі просто неба в Києві, на Арсенальній площі о 14:00. Організатори повідомили, що знімання проєкту відбуваються з дотриманням усіх безпекових норм під час повітряних тривог.

Суддівський склад 18 сезону зазнав змін: замість Алекса Якутова в шоу повертається Ольга Мартиновська. Товариство їй складуть Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський.



МастерШеф 18 сезон. Судді сезону – Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-Браво / Фото СТБ

Як на суддів відреагувала мережа

Глядачі загалом позитивно поставились до змін. Втім кожен має свого фаворита серед суддів. Так, частина шанувальників у захваті від повернення Ольги Мартиновської:

Такий класний суддівський склад) Алекс теж подобається, але і Олю хочеться бачити в складі суддів.

Дуже-дуже рада, що Оля повернулася до складу суддів. Але і Алекс Якутов, як суддя, теж подобається

Слава Богу, Оля повернулась до суддівської справи. Це її місце!

Прихильників в Алекса Якутова теж виявилось чимало. Вони не приховують, що хотіли б бачити новий сезон з ним у такій ролі. Дехто навіть пропонує додати четвертого суддю.

Дякуємо, що повернули Олю! А де Алекс?

Блін… так сподівалась, що Якутов залишиться назавжди.

Реакція мережі на 18-й сезон "МастерШеф": скриншот із соцмереж

Раніше шоу "Танцюють всі" оголосило дату премʼєри нового сезону. Проєкт повертається після понад 10-річної перерви.