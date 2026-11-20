МастерШеф 18 сезон / Фото СТБ
18 сезон кулінарного реаліті "МастерШеф" вийде на телеекрани. СТБ оголосив суддівський склад та коли глядачам чекати на 18 сезон.
Телеканал СТБ працює над 18-м сезоном популярного шоу. Про старт знімань повідомили в інстаграмі "МастерШеф".
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Як повідомили творці кулінарного реаліті, фанати зможуть насолодитися новим сезоном вже навесні 2027 року.
Наступної весни на глядачів чекає нова порція кулінарних викликів, яскравих емоцій і неймовірних історій аматорів, які прагнуть вибороти звання найкращого кулінара країни.
Хто судді і учасники МастерШеф-18:
Вже в суботу, 21 листопада, глядачі матимуть нагоду першими познайомитися з учасниками нового сезону. Зустріч відбудеться на виїзному конкурсі просто неба в Києві, на Арсенальній площі о 14:00. Організатори повідомили, що знімання проєкту відбуваються з дотриманням усіх безпекових норм під час повітряних тривог.
Суддівський склад 18 сезону зазнав змін: замість Алекса Якутова в шоу повертається Ольга Мартиновська. Товариство їй складуть Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський.
Як на суддів відреагувала мережа
Глядачі загалом позитивно поставились до змін. Втім кожен має свого фаворита серед суддів. Так, частина шанувальників у захваті від повернення Ольги Мартиновської:
- Такий класний суддівський склад) Алекс теж подобається, але і Олю хочеться бачити в складі суддів.
- Дуже-дуже рада, що Оля повернулася до складу суддів. Але і Алекс Якутов, як суддя, теж подобається
- Слава Богу, Оля повернулась до суддівської справи. Це її місце!
Прихильників в Алекса Якутова теж виявилось чимало. Вони не приховують, що хотіли б бачити новий сезон з ним у такій ролі. Дехто навіть пропонує додати четвертого суддю.
- Дякуємо, що повернули Олю! А де Алекс?
- Блін… так сподівалась, що Якутов залишиться назавжди.
Реакція мережі на 18-й сезон "МастерШеф": скриншот із соцмереж
Раніше шоу "Танцюють всі" оголосило дату премʼєри нового сезону. Проєкт повертається після понад 10-річної перерви.
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