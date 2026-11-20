Телеканал СТБ работает над 18-м сезоном популярного шоу. О начале съемок сообщили в инстаграме "МастерШеф".

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Как сообщили создатели кулинарного реалити-шоу, поклонники смогут насладиться новым сезоном уже весной 2027 года.

Весной 2027 года зрителей ждет новая порция кулинарных испытаний, ярких эмоций и невероятных историй любителей, стремящихся завоевать звание лучшего кулинара страны.

Кто судьи и участники "МастерШеф-18":

Уже в субботу, 21 ноября, зрители смогут первыми познакомиться с участниками нового сезона. Встреча состоится на выездном конкурсе под открытым небом в Киеве, на Арсенальной площади в 14:00. Организаторы сообщили, что съемки проекта проходят с соблюдением всех норм безопасности во время воздушных тревог.

Судейский состав 18-го сезона претерпел изменения: вместо Алекса Якутова в шоу возвращается Ольга Мартыновская. Компанию ей составят Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский.

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"МастерШеф", 18-й сезон. Судьи сезона – Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво / Фото СТБ

Как на судей отреагировала сеть

Зрители в целом положительно отнеслись к изменениям. Впрочем, у каждого есть свой фаворит среди судей. Так, часть поклонников в восторге от возвращения Ольги Мартыновской:

Такой классный состав судей) Алекс тоже нравится, но и Олю хочется видеть в составе судей.

Очень-очень рада, что Оля вернулась в состав судей. Но и Алекс Якутов, как судья, тоже нравится

Слава Богу, Оля вернулась к судейской работе. Это ее место!

Поклонников у Алекса Якутова тоже оказалось немало. Они не скрывают, что хотели бы видеть новый сезон с ним в такой роли. Некоторые даже предлагают добавить четвертого судью.

Спасибо, что вернули Олю! А где Алекс?

Черт… так надеялась, что Якутов останется навсегда.

Реакция сети на 18-й сезон "МастерШеф": скриншот из соцсетей

Ранее шоу "Танцуют все!" объявило дату премьеры нового сезона. Проект возвращается после более чем 10-летнего перерыва.