Після 25 років шлюбу Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучились, – ЗМІ

У Голлівуді, ймовірно, поменшало на одну зіркову пару. Союз Майкла Дугласа й Кетрін Зета-Джонс вважали одним із найміцніших.

Заголовки цієї новини вже "прикрасили" перші шпальти іноземних видань. Крім того, експодружжя нібито почало розпродувати спільну нерухомість, пише Show24 з посиланням на The Holywood Gossip.

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Інсайдери називають причиною розлучення те, що кожен із пари веде власне життя. До прикладу, Кетрін віддає перевагу подорожам і зйомкам, а Майкл сидить удома і сумує за дружиною. Варто зазначити й те, що у пари чималенька різниця у віці – 31 рік.

"Він виглядає тендітнішим, ніж будь-коли, і він не так швидко розуміє або рухається, як раніше, і це стало проблемою для Кетрін. Вона розчарована, що стала для нього скоріше доглядальницею, ніж дружиною. Її кар'єра відійшла на другий план. Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися у більшій кількості фільмів і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може наздогнати її. Натомість він сидить вдома і турбується. Для них це просто стало сумною ситуацією", – повідомив інсайдер іноземному виданню.

Що відомо про стосунки Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс

У 1999 році актори почали зустрічатись. Через рік одружились, адже не сумнівались у почуттях одне до одного. У подружжя народилось двоє дітей – син Ділан Майкл і донька Керіс Зета.

У 2013 році у ЗМІ поширились чутки, що у родині Дугласів сталась тріщина, адже Майкл і Кетрін живуть окремо. Пара нібито взяла паузу, але згодом їхні стосунки налагодились.

У 2023 році писали, що подружжя розійшлось, однак Кетрін це заперечувала.

Зазначимо, що сімейство не дає жодних офіційних заяв, які могли б підтвердити чи спростувати повідомлення ЗМІ. Однак інсайдери переконані, що вони добре приховують своє розлучення.

Також днями стало відомо про те, що акторка Наталка Денисенко подала на розлучення з чоловіком, військовим Андрієм Федінчиком.