Меган Маркл зворушила архівними кадрами з юності та показала, як варить джем з донькою

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася з підписниками зворушливими кадрами, як вона та їхня маленька донечка Лілібет варять джем. У своєму дописі Меган згадала, як вже у 8 років започаткувала свій перший бізнес.

Меган поділилася в інстаграмі кадрами зі своєї юності та світлинами з часів, коли вона була популярною акторкою. Вона додала до цих кадрів великий допис, головною думкою якого є сила жінки, її цілеспрямованість, підтримка та любов близьких.

За кожною успішною жінкою стоїть вона сама. Це правда... але є ще дещо: любов близьких, надійна підтримка та неймовірна команда,

– каже Меган.

У дописі вона згадала, як у 8 років започаткувала свій перший "бізнес" – шила вручну резинки для волосся на бабусиній машинці Singer і продавала їх по долару за штуку. Потім вона також продавала печиво для скаутів, працювала на лимонадних ятка, в кафе із замороженим йогуртом та мала ще безліч інших підробіток. Тепер у неї власний затишний лайфстайл бренд As Ever.

До архівних кадрів Меган попав і фрагмент, коли вона зі своєю маленькою донечкою варила джем. В якийсь момент Меган спитала: "Що ти думаєш, Лілі?". На що дівчинка відповіла: "Я думаю, це чудово".

Меган Маркл варить джем з донькою: дивіться відео

Меган Маркл анонсувала свій лайфстайл-проєкт у березні 2024 року під початковою назвою American Riviera Orchard (на честь Санта-Барбари, де мешкала герцогиня). Проте вже у лютому 2025 року відбувся офіційний реліз під оновленою назвою – As Ever.

Проєкт присвячений затишному заміському життю й кулінарії. Бренд пропонує домашній декор, посуд, текстиль, органічні джеми, соуси та кулінарні книги, втілюючи естетику елегантного побуту й гостинності.

Після тривалого життя у США, Меган та Гаррі прийняли рішення повернутися до Великої Британії. Нещодавно їх навіть вперше побачили разом у місцевому пабі.