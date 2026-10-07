Меган поделилась в инстаграме снимками своей юности и фотографиями с тех времен, когда она была популярной актрисой. Она сопроводила эти снимки большим постом, основная идея которого – сила женщины, ее целеустремленность, поддержка и любовь близких.

За каждой успешной женщиной стоит она сама. Это правда... но есть еще что-то: любовь близких, надежная поддержка и невероятная команда,

– говорит Меган.

В посте она вспомнила, как в 8 лет начала свой первый "бизнес" – шила вручную резинки для волос на бабушкиной машинке Singer и продавала их по доллару за штуку. Потом она также продавала печенье для скаутов, работала в палатке с лимонадом, в кафе с замороженным йогуртом и имела еще множество других подработок. Теперь у нее собственный уютный лайфстайл-бренд As Ever.

В архивные кадры Меган попал и фрагмент, когда она со своей маленькой дочкой варила джем. В какой-то момент Меган спросила: "Что ты думаешь, Лили?". На что девочка ответила: "Я думаю, это чудово".

Меган Маркл варит джем с дочкой: смотрите видео

Меган Маркл анонсировала свой лайфстайл-проект в марте 2024 года под первоначальным названием American Riviera Orchard (в честь Санта-Барбары, где проживала герцогиня). Однако уже в феврале 2025 года состоялся официальный запуск под обновленным названием – As Ever.

Проект посвящен уютной загородной жизни и кулинарии. Бренд предлагает домашний декор, посуду, текстиль, органические джемы, соусы и кулинарные книги, воплощая эстетику элегантного быта и гостеприимства.

После длительного проживания в США Меган и Гарри приняли решение вернуться в Великобританию. Недавно их даже впервые увидели вместе в местном пабе.