"Татова маленька дівчинка": Меган Маркл замилувала новими фото принца Гаррі з донькою

Сьогодні, 4 червня, донька принца Гаррі та Меган Маркл святкує 4-річчя. З нагоди дня народження Лілібет герцогиня Сассекська поділилась кількома фотографіями дівчинки.

Меган Маркл показала нові фотографії принца Гаррі з донькою. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Читайте також Принц Гаррі хотів змінити прізвище: він звертався за порадою до брата своєї матері

На першому фото принц Гаррі тримає на руках зовсім маленьку Лілібет, вони дивляться одне на одного. На другій світлині батько та донька сфотографовані зі спини. Вони йдуть босоніж по стежці, тримаючись за руки.

Найсолодший зв'язок, за яким можна спостерігати. Татова маленька дівчинка та улюблена шукачка пригод. З днем народження, Лілі!,

– підписала фотографії Меган Маркл.

Принц Гаррі з маленькою Лілібет / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принц Гаррі з донькою / Фото з інстаграму Меган Маркл

До речі! Герцогиня Сассекська сьогодні вже не вперше публікує світлини з Лілібет. Раніше Меган Маркл привітала доньку з днем народження та показала їхні спільні фото.

Що відомо про принцесу Лілібет

Нагадаємо, що принцеса Лілібет народилася 4 червня 2021 року в Каліфорнії. Вона – друга дитина Меган Маркл та принца Гаррі. 6 травня 2019 року на світ з'явився їхній син Арчі.

Цікаво, що повне ім'я дівчинки – Лілібет Діана. Королівське подружжя назвало її на честь матері та бабусі принца Гаррі: принцеси Діани та Єлизавети II. У родинному колі покійну королеву називали Лілібет.

Лілібет – сьома у черзі на британський престол після свого брата Арчі.