Меган Маркл замилувала рідкісним фото з юності: який вона мала вигляд

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилась рідкісним фото з юності. Цікаво, що спершу світлину на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала Католицька школа для дівчат у Лос-Анджелесі, де вона навчалася.

У школі Immaculate Heart привітали герцогиню Сасакську з запуском її шоу на Netflix "З любов'ю, Меган". Згодом Маркл поширила фотографію у своєму інстаграмі, пише Show 24.

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На фото юна Меган Маркл позує біля статуї Діви Марії, матері Ісуса Христа, та усміхається.

Коли твій дорогий друг з середньої/старшої школи надсилає тобі щось з Альма-матер, і це викликає найбільшу посмішку на твоєму обличчі,

– підписала фото дружина принца Гаррі.

У 2016 році однокласниця Меган Маркл зі школи Immaculate Heart розповіла журналу People, що вона "була справді харизматичною, дуже працьовитою та дуже цілеспрямованою". Герцогиня Сассекська повернулася до школи для епізоду свого подкасту Archetypes, який вийшов в ефір у 2022 році.

Нагадаємо, у Міжнародний жіночий день Меган Маркл поділилась рідкісними сімейними фото у своєму інстаграмі. На одній зі світлин зображений принц Гаррі з їхньою донькою Лілібет.