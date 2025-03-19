В школе Immaculate Heart поздравили герцогиню Сасакскую с запуском ее шоу на Netflix "С любовью, Меган". Впоследствии Маркл распространила фотографию в своем инстаграме, пишет Show 24.

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На фото юная Меган Маркл позирует возле статуи Девы Марии, матери Иисуса Христа, и улыбается.

Когда твой дорогой друг из средней/старшей школы присылает тебе что-то из Альма-матер, и это вызывает самую большую улыбку на твоем лице,

– подписала фото жена принца Гарри.

В 2016 году одноклассница Меган Маркл из школы Immaculate Heart рассказала журналу People, что она "была действительно харизматичной, очень трудолюбивой и очень целеустремленной". Герцогиня Сассекская вернулась в школу для эпизода своего подкаста Archetypes, который вышел в эфир в 2022 году.

Напомним, в Международный женский день Меган Маркл поделилась редкими семейными фото в своем инстаграме. На одной из фотографий изображен принц Гарри с их дочерью Лилибет.