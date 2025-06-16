"Найкращий тато": Меган Маркл показала рідкісні архівні кадри принца Гаррі з дітьми

До Дня батька, який цього року відзначали 15 червня, герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася відео з особистого архіву. У ньому вона зібрала найтепліші моменти з принцом Гаррі та їхніми дітьми.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Меган Маркл.

Вас також може зацікавити Викликає сльози щастя, – Віталій Козловський, Джамала й інші ніжно згадали татусів у День батька

Так, на зворушливих кадрах видно, як Гаррі тримає немовля на руках, грається з сином та донькою, навчає їх кататися на велосипеді, танцює і просто проводить щасливі миті поруч.

Найкращий. З Днем батька,

– коротко написала під відео Меган.

Що відомо про дітей принца Гаррі

Старший син Арчі народився 6 травня 2019 року – йому вже 6 років. Молодша донька Лілібет з'явилася на світ 4 червня 2021 року – їй нещодавно виповнилося 4 роки.

Обоє мають руде волосся, як у тата. Сім'я мешкає в Каліфорнії й оберігає приватне життя дітей: обличчя Арчі й Лілі нечасто показують в публічному просторі.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала, як принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта привітали з Днем батька принца Вільяма.