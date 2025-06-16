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Show24 Королівські сім'ї "Найкращий тато": Меган Маркл показала рідкісні архівні кадри принца Гаррі з дітьми
16 червня, 13:00
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"Найкращий тато": Меган Маркл показала рідкісні архівні кадри принца Гаррі з дітьми

Софія Хомишин
Основні тези
  • Меган Маркл поділилася відео з архівними кадрами принца Гаррі з дітьми, присвятивши його Дню батька.

До Дня батька, який цього року відзначали 15 червня, герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася відео з особистого архіву. У ньому вона зібрала найтепліші моменти з принцом Гаррі та їхніми дітьми.

 Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Меган Маркл. 

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Так, на зворушливих кадрах видно, як Гаррі тримає немовля на руках, грається з сином та донькою, навчає їх кататися на велосипеді, танцює і просто проводить щасливі миті поруч.

Найкращий. З Днем батька, 
– коротко написала під відео Меган.

Що відомо про дітей принца Гаррі 

Старший син Арчі народився 6 травня 2019 року – йому вже 6 років. Молодша донька Лілібет з'явилася на світ 4 червня 2021 року – їй нещодавно виповнилося 4 роки.

Обоє мають руде волосся, як у тата. Сім'я мешкає в Каліфорнії й оберігає приватне життя дітей: обличчя Арчі й Лілі нечасто показують в публічному просторі. 

Зауважимо, напередодні наша редакція писала, як принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта привітали з Днем батька принца Вільяма.