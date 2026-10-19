Меган Маркл розкрила захоплення доньки Лілібет: це хобі має і принцеса Шарлотта

Меган Маркл розповіла про те, чим у вільний час захоплюється її п'ятирічна донька. Маленька Лілібет виявилася фанаткою гімнастики, яку так само обожнює її британська кузина принцеса Шарлотта.

Про це герцогиня Сассекська розповіла під час свого нещодавнього візиту до Ноттінгема, повідомляє People. До слова, саме в цьому місті відбувся перший спільний публічний вихід принца Гаррі та Меган після їхнього повернення до Великої Британії.

Так, зіркова мама з гордістю зізналася, що її п'ятирічна донька Лілібет просто у захваті від гімнастики.

Моя донька зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається,

– поділилася Меган Маркл.

Шанувальники королівської родини одразу звернули увагу на цікаву деталь: цим же спортом захоплюється і двоюрідна сестра Лілібет – 11-річна принцеса Шарлотта, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона вже кілька років цікавиться гімнастикою і балетом.

Додамо, що нещодавно Меган Маркл поділилася затишними родинними кадрами з дітьми, зробленими після переїзду до Великої Британії.