Про це герцогиня Сассекська розповіла під час свого нещодавнього візиту до Ноттінгема, повідомляє People. До слова, саме в цьому місті відбувся перший спільний публічний вихід принца Гаррі та Меган після їхнього повернення до Великої Британії.

Так, зіркова мама з гордістю зізналася, що її п'ятирічна донька Лілібет просто у захваті від гімнастики.

Моя донька зараз займається гімнастикою. Їй це дуже подобається,

– поділилася Меган Маркл.

Шанувальники королівської родини одразу звернули увагу на цікаву деталь: цим же спортом захоплюється і двоюрідна сестра Лілібет – 11-річна принцеса Шарлотта, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вона вже кілька років цікавиться гімнастикою і балетом.

Додамо, що нещодавно Меган Маркл поділилася затишними родинними кадрами з дітьми, зробленими після переїзду до Великої Британії.