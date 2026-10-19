Об этом герцогиня Сассекская рассказала во время своего недавнего визита в Ноттингем, сообщает People. Кстати, именно в этом городе состоялось первое совместное публичное появление принца Гарри и Меган после их возвращения в Великобританию.

Так, звездная мама с гордостью призналась, что ее пятилетняя дочь Лилибет просто в восторге от гимнастики.

Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится,

– поделилась Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи сразу обратили внимание на интересную деталь: этим же видом спорта увлекается и двоюродная сестра Лилибет – 11-летняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она уже несколько лет интересуется гимнастикой и балетом.

Добавим, что недавно Меган Маркл поделилась уютными семейными снимками с детьми, сделанными после переезда в Великобританию.